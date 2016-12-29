, 54 года.Председатель совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга", президент Регионального Объединения Работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области", член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).В 1983-92 фигурант нескольких уголовных дел за спекуляцию валютой и др. В 90-х, как утверждают злые языки, имел отношение к выпуску самопальной водки и вывозу за границу похищенного антиквариата - под вывеской "консультанта по международному маркетингу, занимавшего руководящие должности в ряде крупных коммерческих структур на северо-западе РФ и осуществлявшего масштабные инвестиционные проекты".С 1999 года, после стажировки в США, возглавляет ОАО "Компания Усть-Луга".Миллиардер. Лучший топ-менеджер 2008 года. Кавалер ордена и почётного знака, обладатель благодарностей от Минтранса РФ и губернатора Ленинградской области.Давний бизнес-партнёр экс-министра транспорта РФ Игоря Левитина, старый приятель экс-главы РЖД Владимира Якунина.Страстный яхтсмен, охотник, рыбак, почётный член Петербургского клуба любителей рыбной ловли.Г-н Израйлит подозревается в мошенническом хищении (ст. 159 УК РФ) около 1,5 миллиарда рублей, выделенных для порта и переправлявшихся в офшоры через подставные фирмы.Он согласился дать развёрнутые показания.А угадайте (с одного раза): кто это справа от г-на Израйлита?