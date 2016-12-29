Валерий Соломонович Израйлит
, 54 года.
Председатель совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга", президент Регионального Объединения Работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области", член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
В 1983-92 фигурант нескольких уголовных дел за спекуляцию валютой и др. В 90-х, как утверждают злые языки, имел отношение к выпуску самопальной водки и вывозу за границу похищенного антиквариата - под вывеской "консультанта по международному маркетингу, занимавшего руководящие должности в ряде крупных коммерческих структур на северо-западе РФ и осуществлявшего масштабные инвестиционные проекты".
С 1999 года, после стажировки в США, возглавляет ОАО "Компания Усть-Луга".
Миллиардер. Лучший топ-менеджер 2008 года. Кавалер ордена и почётного знака, обладатель благодарностей от Минтранса РФ и губернатора Ленинградской области.
Давний бизнес-партнёр экс-министра транспорта РФ Игоря Левитина, старый приятель экс-главы РЖД Владимира Якунина.
Страстный яхтсмен, охотник, рыбак, почётный член Петербургского клуба любителей рыбной ловли.Поздно вечером 28 декабря Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга арестовал Валерия Соломоновича Израйлита.
Г-н Израйлит подозревается в мошенническом хищении (ст. 159 УК РФ) около 1,5 миллиарда рублей, выделенных для порта и переправлявшихся в офшоры через подставные фирмы.
Он согласился дать развёрнутые показания.
А угадайте (с одного раза): кто это справа от г-на Израйлита?
Что за патологическая тяга к воровству, да еще и на проектах, которые под особым контролем государства.
И если кого-то назначили крайним, то это их возня, кто-то перед кем-то не так присел, не изобразил "ку".
Где-то отчаянно разрыдался Аркаша Дворкович...
опаньки!
Re: опаньки!
>> угадайте (с одного раза)
Re: >> угадайте (с одного раза)
По левую руку от фигуранта, в центре композиции, ебожена-тварь.
В СПб арестован большой человек - миллиардер Израйлит,
Совет Путину!
Господь Бог
Edited at 2016-12-28 11:30 pm (UTC)
Re: Совет Путину!
В СПб арестован большой человек - миллиардер Израйлит,
В СПб арестован большой человек - миллиардер Израйлит,
В СПб арестован большой человек - миллиардер Израйлит,
В СПб арестован большой человек - миллиардер Израйлит,
В СПб арестован большой человек - миллиардер Израйлит,
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В СПб арестован большой человек - миллиардер Израйлит,
Да, примерно так все и было.
кто это справа от г-на Израйлита?
В СПб арестован большой человек - миллиардер Израйлит,
он ей всю психику поломал, когда кинул..
и теперь она на людей кидается..
Наговаривают на честного человека, по совместительству - Соломоновича. Помню его лет двадцать назад (93 или 94? год) - уже тогда носился с идеей усть-лужского порта. Никому тогда нахер не нужного. Заодно палёнкой промышлял. А поди ж ты - дождался талантливый и прозорливый человечек своего звездного часа!
ПС С ним на волне угара социализма никто из серьёзных людей и разговаривать-то не хотел. Судимость тогда была как клеймо.