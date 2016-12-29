general_ivanoff

СВИРЕПО И ВЛАСТНО ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ (с)

экс-General_Ivanov

157 comments :
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ivanovns
2016-12-28 10:52 pm (UTC)
Не понимаю этого. У него есть огромные деньги, высокий статус, офигенные связи. Ну нафиг ему красть еще, он и без этого имеет больше, чем может потратить за свою жизнь, если, конечно, не начнет сжигать деньги ящиками.
Что за патологическая тяга к воровству, да еще и на проектах, которые под особым контролем государства.
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prezident_ej
2016-12-28 11:28 pm (UTC)
А что тут понимать? Государство-то их закрома, государство это они и есть.
И если кого-то назначили крайним, то это их возня, кто-то перед кем-то не так присел, не изобразил "ку".
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anti_chief
2016-12-28 10:55 pm (UTC)
Валерий Соломонович Израйлит? Таки усматриваю в этом происки кровавой гэбни, антисемитизьм и явный геноцид представителя богоизбранного народа! :-)
Где-то отчаянно разрыдался Аркаша Дворкович...
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general_ivanoff
2016-12-28 11:08 pm (UTC)
...на пару с упомянутым выше Игорьком Левитиным.
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опаньки!

Владимир Шалагинов
2016-12-28 11:02 pm (UTC)
...так справа Женька Курицина,......... ....... .... ....!!!
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Re: опаньки!

general_ivanoff
2016-12-28 11:06 pm (UTC)
Она, родимая.
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>> угадайте (с одного раза)

unbelievableme
2016-12-28 11:03 pm (UTC)
Участница перформанса "Эстетика классического борделя"?
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Re: >> угадайте (с одного раза)

general_ivanoff
2016-12-28 11:05 pm (UTC)
Можно и так сказать.
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Vlad Pugachev
2016-12-28 11:09 pm (UTC)
Кучно пошло.
По левую руку от фигуранта, в центре композиции, ебожена-тварь.
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В СПб арестован большой человек - миллиардер Израйлит,

livejournal
2016-12-28 11:16 pm (UTC)
Пользователь kot_ivan76 сослался на вашу запись в своей записи «В СПб арестован большой человек - миллиардер Израйлит, глава порта "Усть-Луга", член правления РСПП» в контексте: [...] н большой человек - миллиардер Израйлит, глава порта "Усть-Луга", член правления РСПП [...]
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orientalist85
2016-12-28 11:17 pm (UTC)
росморпортом, росморречфлотом и выше конкретно занимаются.
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Совет Путину!

sarvasvladimir
2016-12-28 11:28 pm (UTC)
В первую очередь проверить на предмет нетрудовых доходов всех российских Евреев, а то у Меня создается впечатление, что некоторые из них не сделали вывода из Холокоста.

Господь Бог

Edited at 2016-12-28 11:30 pm (UTC)
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Re: Совет Путину!

prezident_ej
2016-12-28 11:38 pm (UTC)
Так начинать надо с Путина и Ко. Они же гаранты благополучия евреев в путинской России.
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В СПб арестован большой человек - миллиардер Израйлит,

livejournal
2016-12-28 11:45 pm (UTC)
Пользователь balalaikin_01 сослался на вашу запись в своей записи «В СПб арестован большой человек - миллиардер Израйлит, глава порта "Усть-Луга", член правл» в контексте: [...] н большой человек - миллиардер Израйлит, глава порта "Усть-Луга", член правления РСПП [...]
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В СПб арестован большой человек - миллиардер Израйлит,

livejournal
2016-12-28 11:57 pm (UTC)
Пользователь alexandr3 сослался на вашу запись в своей записи «В СПб арестован большой человек - миллиардер Израйлит, глава порта "Усть-Луга", член правл» в контексте: [...] н большой человек - миллиардер Израйлит, глава порта "Усть-Луга", член правления РСПП [...]
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В СПб арестован большой человек - миллиардер Израйлит,

livejournal
2016-12-29 12:02 am (UTC)
Пользователь alexandr3 сослался на вашу запись в своей записи «В СПб арестован большой человек - миллиардер Израйлит, глава порта "Усть-Луга", член правлeния РСПП» в контексте: [...] н большой человек - миллиардер Израйлит, глава порта "Усть-Луга", член правления РСПП [...]
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В СПб арестован большой человек - миллиардер Израйлит,

livejournal
2016-12-29 12:03 am (UTC)
Пользователь alexandr3 сослался на вашу запись в своей записи «В СПб арестован большой человек - миллиардер Израйлит, глава порта "Усть-Луга", член правлeния РСПП» в контексте: [...] н большой человек - миллиардер Израйлит, глава порта "Усть-Луга", член правления РСПП [...]
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dartii
2016-12-29 12:05 am (UTC)
тото сегодня вечером к Путину приходили два еврея с печальными лицами Никода людей с такими фамилиями не встречал Я думал что они уже все на земле обетованной живут
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В СПб арестован большой человек - миллиардер Израйлит,

livejournal
2016-12-29 12:12 am (UTC)
Пользователь makaryshka сослался на вашу запись в своей записи «В СПб арестован большой человек - миллиардер Израйлит, глава порта "Усть-Луга" член правления РСПП» в контексте: [...] н большой человек - миллиардер Израйлит, глава порта "Усть-Луга", член правления РСПП [...]
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livejournal
2016-12-29 12:36 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2016-12-29 12:36 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)

В СПб арестован большой человек - миллиардер Израйлит,

livejournal
2016-12-29 12:47 am (UTC)
Пользователь aleksei_44 сослался на вашу запись в своей записи «В СПб арестован большой человек - миллиардер Израйлит, глава порта "Усть-Луга", член правлeния РСПП» в контексте: [...] н большой человек - миллиардер Израйлит, глава порта "Усть-Луга", член правления РСПП [...]
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(Anonymous)
2016-12-29 12:55 am (UTC)
Дык это же Евгении Курицыной первый олигарх-дефлоратор, она начинала секретуткой у него, а он, подлец, жениться не захотел: "я, грит, и так счастливо женат". Все коли бычковы-барсуки были потом, спустя сотню обрезанных хуёв.
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h1o
2016-12-29 04:06 am (UTC)

Да, примерно так все и было.

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alexandr3
2016-12-29 01:13 am (UTC)
Прям настроение поднялось от хорошей новости. Спасибо!
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кто это справа от г-на Израйлита?

(Anonymous)
2016-12-29 01:20 am (UTC)
Справа - не видно. Он спиной стоит. А по середине - никто.
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В СПб арестован большой человек - миллиардер Израйлит,

livejournal
2016-12-29 01:30 am (UTC)
Пользователь saxyli_dolganin сослался на вашу запись в своей записи «В СПб арестован большой человек - миллиардер Израйлит, глава порта "Усть-Луга", член правл» в контексте: [...] н большой человек - миллиардер Израйлит, глава порта "Усть-Луга", член правления РСПП [...]
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de_de_de
2016-12-29 01:35 am (UTC)
это бомженкина самая великая любовь..
он ей всю психику поломал, когда кинул..
и теперь она на людей кидается..
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slon_007
2016-12-29 02:02 am (UTC)
Ага, из одних евреев.
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d_petrov777
2016-12-29 03:19 am (UTC)

Наговаривают на честного человека, по совместительству - Соломоновича. Помню его лет двадцать назад (93 или 94? год) - уже тогда носился с идеей усть-лужского порта. Никому тогда нахер не нужного. Заодно палёнкой промышлял. А поди ж ты - дождался талантливый и прозорливый человечек своего звездного часа!

ПС С ним на волне угара социализма никто из серьёзных людей и разговаривать-то не хотел. Судимость тогда была как клеймо.

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